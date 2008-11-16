Через 5 лет в Великобритании будет новый король

Королева Великобритании ЕЛИЗАВЕТА Вторая через пять лет намерена покинуть свой трон, передав корону принцу ЧАРЛЬЗУ Уэльскому, пишет в воскресенье газета Sunday Express со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Изданию стало известно, что 82-летняя королева дала понять, что намерена отойти от дел, когда ей исполнится 87 лет, и передать их Чарльзу. Эту тему на прошлой неделе открыто обсуждали представители королевского двора во время частного банкета по случаю празднования 60-летия Чарльза.

Хотя ЕЛИЗАВЕТА Вторая отличается крепким здоровьем и полностью выполняет все функции королевы, она понимает, что через пять лет это уже, вероятно, не будет возможно, а ее супругу принцу Филиппу к тому времени исполнится 92 года, отмечает издание.

Королева уже оповестила Чарльза о будущей передаче ему трона. Таким образом, ожидается, что принц Уэльский ЧАРЛЬЗ станет королем Великобритании в 65 лет, пишет газета.

ЕЛИЗАВЕТА Вторая принимает участие примерно в 450 мероприятиях в год, проводя четыре дня в неделю в Букингемском дворце, который особы королевской крови считают своим офисом, и лишь три дня - дома, в Виндзорском замке.