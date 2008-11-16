К войскам в Афганистане может присоединиться Китай

К коалиционным войскам в Афганистане может присоединиться китайский контингент. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По его словам, участие новых стран в борьбе с терроризмом на территории Афганистана вполне возможно. Одним из таких государств, по его мнению, может стать Китай, передает Associated Press.

Сейчас в Афганистане находятся войска 41 страны. Наибольшие контингенты у США (32 тыс. человек) и Великобритании (8 тыс.).