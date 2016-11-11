В России сын депутата устроил стрельбу в школе

В России сын депутата Думы Усть-Кутского района Иркутской области устроил стрельбу в школе, передает «FlashSiberia» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел еще 10 ноября. Ученик принес в школу пистолет и начал стрелять в семиклассников.

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«Школьник 10-го класса, который является сыном одного из местных депутатов, открыл огонь из травматического пистолета по группе семиклассников. В результате пострадали трое, у одного скальпированная рана головы», - сообщил изданию источник.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Информацию о происшествии подтвердили в руководстве районной Думы, однако от комментариев категорически отказались.