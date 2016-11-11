В России сын депутата устроил стрельбу в школе
Школьник начал стрелять по семиклассниках.
В России сын депутата Думы Усть-Кутского района Иркутской области устроил стрельбу в школе, передает «FlashSiberia» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел еще 10 ноября. Ученик принес в школу пистолет и начал стрелять в семиклассников.
Читайте такжеБолее 40% россиян заявили о нехватке денег на одежду и еду - экперты ВШЭ
«Школьник 10-го класса, который является сыном одного из местных депутатов, открыл огонь из травматического пистолета по группе семиклассников. В результате пострадали трое, у одного скальпированная рана головы», - сообщил изданию источник.
Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Информацию о происшествии подтвердили в руководстве районной Думы, однако от комментариев категорически отказались.