Разгон протестов против Трампа в Портленде: полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ (видео)

В американском городе Портленд, штат Орегон полиция применила спецсредства против митингующих, которые вышли на протесты против избрания Дональда Трампа президентом и устроили беспорядки, передает The Assocaition Press.

Издание отмечает, что полиции пришлось применить резиновые дубинки к демонстрантам.

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Кроме того, офицерам пришлось отодвинуть толпу с помощью флэш-устройств. Правоохранители использовали дым или слезоточивый газ, чтобы заставить людей разойтись.

Кроме того, также был проведен арест некоторых участников протестов.

Напомним, сегодня Дональд Трамп на своей странице в Twitter, что ему понравились небольшие протесты прошлой ночью.

В США уже несколько дней во многих городах проходят акции протеста против избрания Трампа президентом. Массовые протесты в США начались после того, как стала очевидной победа на выборах Дональда Трампа. Акции прошли в десятках городов. Только ночью 10 ноября в Нью-Йорке арестовали около 50 протестующих.

Много протестов происходят в городах с большими демократическими основами - в Атланте; Остине, штат Техас; Бостоне; Чикаго, Денвере; Филадельфии; Портленде, штат Орегон; Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне. В Чикаго CNN насчитал несколько тысяч протестующих, которые перекрыли улицу на полмили.

В городе Портленд, штат Орегон, по информации местной полиции, акции сопровождались многочисленными нарушениями закона и актами вандализма.