В Нью-Йорке во время протестов против Трампа арестованы 65 человек - СМИ
В Нью-Йорке на Манхэттене арестованы 65 человек во время протестов против победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США.
Как сообщают сайты ABC7 New York и ABC News, большинство арестов состоялось напротив небоскреба Трамп-Тауэр, построенного за средства миллиардера и расположенного на Пятой авеню в центре Манхэттена.
Подавляющему большинству арестованных предъявлены обвинения в хулиганстве. Некоторых обвинили в попытке совершения сопротивления во время ареста.
Протест собрал большое количество людей на Юнион-Сквер, где они скандировали: "Он не мой президент!" и держали плакаты "Нанести поражение фашизму".
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Во время протестов перекресток Пятой авеню и 57-й улицы были перекрыты. Другие протестующие выступали против Трампа на площади Коламбус-Сьоркл, которая также расположена на Манхэттене.
В четверг утром эти части округа вновь стали свободными для движения, но небольшое количество протестующих остаются за пределами Международного отеля и башней Трампа.