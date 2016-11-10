В Нью-Йорке во время протестов против Трампа арестованы 65 человек - СМИ

Как сообщают сайты ABC7 New York и ABC News, большинство арестов состоялось напротив небоскреба Трамп-Тауэр, построенного за средства миллиардера и расположенного на Пятой авеню в центре Манхэттена.

Подавляющему большинству арестованных предъявлены обвинения в хулиганстве. Некоторых обвинили в попытке совершения сопротивления во время ареста.

Протест собрал большое количество людей на Юнион-Сквер, где они скандировали: "Он не мой президент!" и держали плакаты "Нанести поражение фашизму".

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Во время протестов перекресток Пятой авеню и 57-й улицы были перекрыты. Другие протестующие выступали против Трампа на площади Коламбус-Сьоркл, которая также расположена на Манхэттене.

В четверг утром эти части округа вновь стали свободными для движения, но небольшое количество протестующих остаются за пределами Международного отеля и башней Трампа.