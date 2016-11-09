Меркель поздравила Трампа и напомнила об ответственности США за события в мире

США несут определенную ответственность за события во всем мире, и теперь ее будет нести Дональд Трамп. Об этом Ангела Меркель заявила во время брифинга в Берлине, который транслировал телеканал «112 Украина».

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«Мы знаем, что президент был избран на справедливых выборах. Германия имеет большую связь с США, так же как с ЕС. США являются сильными с экономической точки зрения и имеют большую военную силу. И, конечно, несут определенную ответственность за все, что происходит в мире. Американцы решили, что эту ответственность в ближайшие годы будет нести Дональд Трамп», - отметила Меркель.

По ее словам, Германию и США объединяют такие ценности, как демократия, свобода, уважение прав и достоинства людей.

«На этом основании я предлагаю будущему президенту США сотрудничество. Это основа немецкой внешней политики. Мы стремимся экономического и социального расцвета. Мы хотим также решить климатические вопросы, боремся с терроризмом, болезнями и голодом. Мы надеемся на свободу в Европе, Германии и всем мире», - заявила Меркель.