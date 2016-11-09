Генсек НАТО поздравил Трампа и пригласил его на саммит

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Столтенберг сказал, комментируя результаты выборов в США.

«Я поздравляю Дональда Трампа с его избранием следующим президентом США. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним. Очень важно, чтобы трансатлантические связи оставались сильными. Мы стоим перед новыми вызовами: гибридной войной, кибератаками и угрозами терроризма. Лидерство США важно, как никогда», - сказал он.

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По мнению Столтенберга, сильный Альянс - «хорошо для Соединенных Штатов и хорошо для Европы». Альянс «решительно ответил на ситуацию в новой сфере безопасности. Но еще больше работы остается. Я с нетерпением жду встречи с господином Трампом в ближайшее время и приглашаю его на саммит НАТО в Брюсселе в следующем году, чтобы обсудить пути продвижения вперед», - подчеркнул Столтенберг.