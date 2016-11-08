СНБО создает систему защиты государственных объектов от кибератак

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

«Сегодня создается мощная система защиты государственных ресурсов – так называемая Национальная телекоммуникационная система. Проект затратный, но безальтернативный, поскольку задача этой системы – полностью защитить информационный ресурс критической инфраструктуры и госсектора от любых кибератак», – приводятся в сообщении слова Турчинова.

Пресс-служба добавила, что защита информационного пространства страны является безусловным приоритетом деятельности ведомства, особенно в состоянии гибридной войны, поэтому СНБО и, в частности, недавно созданный Национальный координационный центр кибербезопасности работают над объединением и координацией усилий всех органов, ответственных за обеспечение информационной безопасности государства.

«Мы четко разграничили сферы деятельности, уточнили специализацию и сектора ответственности. Теперь каждый знает, за что отвечает Госспецсвязи, за что – соответствующие подразделения Службы безопасности Украины или Нацполиции, Министерства обороны и разведывательных служб», – цитирует Турчинова пресс-служба.

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Также пресс-служба ведомства напомнила, что крупнейшей кибератакой за последнее время стала неудачная попытка сломать систему электронного декларирования.

Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О Национальном координационном центре кибербезопасности», который является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны. Руководителем центра по должности является секретарь СНБО.

В конце июня Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2016 год по реализации стратегии кибербезопасности Украины, а уже в августе Кабмин утвердил порядок формирования перечня информационно-телекоммуникационных систем объектов критической инфраструктуры государства, которые будут защищаться от кибератак в первую очередь.