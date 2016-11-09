Путин поздравил Трампа с победой: надеется вывести отношения стран из "кризисного состояния"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по "выводу российско-американских отношений из кризисного состояния", а также по "решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиска эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности".

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Президент России также выразил уверенность, что "построение конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, который основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов обеих стран и всего мирового сообщества".

Путин пожелал Трампу успехов в деятельности во главе государства.

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом победы в этом штате он набрал 279 голосов из 270, необходимых для победы.