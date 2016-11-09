Победная речь Дональда Трампа (полное видео с переводом)

Видео речи с переводом на русский язык опубликовало издание "Настоящее время".

Как сообщал УНИАН, Трамп во время речи перед сторонниками заявил, что будет налаживать "добрые отношения со всеми странами".

Он сказал, что его команда собирается "восстановить страну", начав отстраивать инфраструктуру. При этом, по его словам, благодаря инфраструктурным проектам можно будет создать тысячи новых рабочих мест.