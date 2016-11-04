Российским наемникам в Сирии предоставляются льгот военнослужащих РФ - Reuters

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.

Врач российского военного госпиталя на условиях анонимности рассказал Reuters, что раненых наемников вывозят из Сирии на военных самолетах, а в РФ лечат в больницах для военнослужащих.

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По его словам, в его хирургическом отделении лечились шесть или семь раненных в Сирии бойцов, которые при этом не были военными. В Москве и Санкт-Петербурге есть еще как минимум два госпиталя, где лечат раненных в Сирии наемников, заявил он.

По данным агентства, российские наемники прибывают в Сирию на российских военных самолетах и кораблях на российские базы. Их действия тесно координируются с официальными российскими вооруженными силами.