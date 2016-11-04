Российским наемникам в Сирии предоставляются льгот военнослужащих РФ - Reuters
Граждане РФ, участвующие в составе частных военных компаний в боевых действиях в Сирии, пользуются по возвращении в Россию льготами, которые полагаются военнослужащим.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.
Врач российского военного госпиталя на условиях анонимности рассказал Reuters, что раненых наемников вывозят из Сирии на военных самолетах, а в РФ лечат в больницах для военнослужащих.
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По его словам, в его хирургическом отделении лечились шесть или семь раненных в Сирии бойцов, которые при этом не были военными. В Москве и Санкт-Петербурге есть еще как минимум два госпиталя, где лечат раненных в Сирии наемников, заявил он.
По данным агентства, российские наемники прибывают в Сирию на российских военных самолетах и кораблях на российские базы. Их действия тесно координируются с официальными российскими вооруженными силами.