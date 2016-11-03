В Германии правоохранители провели спецоперацию против банды чеченцев
В Германии в разных регионах страны спецназовцы задержали 16 выходцев из Чечни.
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
Их подозревают в создании преступной группировки, вымогательстве, угрозах, избиениях и похищениях.
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Известно, что все задержанные - беженцы, которые просят убежища в стране.
Правоохранители пока не объясняют, связаны ли нынешние задержания с предыдущим рейдом против чеченцев.
Как сообщал УНИАН, полиция Германии во вторник, 25 октября, провела несколько рейдов в пяти землях Германии в рамках расследования причастности просителей убежища из Чечни к исламскому экстремизму.
Офицеры обыскали 13 домов и приютов по всей стране. Расследование началось после ареста в прошлом году 28-летнего россиянина чеченского происхождения, подозреваемого в намерении присоединиться к ІДІЛ в Сирии.