В Германии правоохранители провели спецоперацию против банды чеченцев

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Их подозревают в создании преступной группировки, вымогательстве, угрозах, избиениях и похищениях.

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Известно, что все задержанные - беженцы, которые просят убежища в стране.

Правоохранители пока не объясняют, связаны ли нынешние задержания с предыдущим рейдом против чеченцев.

Как сообщал УНИАН, полиция Германии во вторник, 25 октября, провела несколько рейдов в пяти землях Германии в рамках расследования причастности просителей убежища из Чечни к исламскому экстремизму.

Офицеры обыскали 13 домов и приютов по всей стране. Расследование началось после ареста в прошлом году 28-летнего россиянина чеченского происхождения, подозреваемого в намерении присоединиться к ІДІЛ в Сирии.