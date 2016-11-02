В США неизвестный "снайпер" из засады застрелил двух полицейских в своих авто (фото)

Предположительно, нападение было реализовано из засады. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Власти предупреждают, что сотрудникам городской полиции может по-прежнему грозить опасность.

Один из убитых был обнаружен в 1:06 по местному времени в ночь на среду. Тело второго нашли неподалеку спустя 20 минут.

Оба были застрелены, пока сидели в патрульных машинах, рассказали в полиции.

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Мотивы убийств неизвестны. В городе идут поиски преступника.

Полиция предупредила о сохраняющейся угрозе для полицейских, в качестве меры предосторожности в городе были закрыты школы, передают местные СМИ.

"Кто-то стреляет в полицейских. Мы надеемся поймать его, пока еще кто-нибудь не пострадал", - завил сержант Пол Паризек.