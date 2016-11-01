Асад рассказал, сколько планирует оставаться президентом Сирии

Об этом сирийский лидер заявил The New York Times.

Асад исключил какие-либо политические изменения, пока правительственные войска не выиграли гражданскую войну в Сирии. Также он заявил, что собирается остаться президентом по крайне мере до завершения своего третьего семилетнего срока в 2021 году.

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Кроме того, действующий сирийский лидер утверждает, что общественное устройство в стране, где половина населения была изгнана из своих домов, сотни тысяч человек убиты, десятки тысяч – в заключении, а города превратились в руины, «намного лучше, чем раньше» (до войны – УНИАН).

Он также уверен, что правительственные силы восстановят контроль над всей территорией Сирии.

Как известно, Башар Асад пришел ко власти в Сирии в 2000 году, сменив в этом кресле своего старшего брата Хафеза. В третий раз он был избран президентом Сирии в 2014 году, получив на выборах 88,7% поддержки. Тогда в стране уже шла война и оппозиция бойкотировала выборы.

Противостояние Асада и оппозиции, требующей его отставки, началось в 2011 году и переросло в гражданскую войну, которая унесла жизни 300 тысяч человек.

Уход Асада с президентского поста называли одним из условий политического урегулирования сирийского конфликта.