В РФ заявили, что начало политического процесса в Сирии "отодвигается на неопределенное время"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на селекторном совещании в российском оборонном ведомстве.

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«Для того, чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колеса партнерам. Ведь боевики пользуются этим в своих интересах. В результате перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается на неопределенное время», - сказал Шойгу.

Он отметил, что по указанию президента России Владимира Путина 16 суток не применяется авиация в сирийском Алеппо. Однако боевики ежедневно расстреливают десятки мирных жителей за попытки приблизиться к ним.

Шойгу также сообщил, что более двух тысяч «умеренных оппозиционеров» при поддержке 22 «умеренных» танков, 15 БМП, восьми «джихад-мобилей» со смертниками и РСЗО вели обстрелы жилых кварталов Алеппо. «Большая часть этой техники боевиков уже уничтожена. Каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей за попытки приблизиться к гуманитарным коридорам. Разве это оппозиция, с которой можно договариваться?» - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в сирийском Алеппо за два дня, с 29 по 30 октября, погибли 38 человек, среди которых 14 – дети.

На фоне массированных ударов с воздуха, повстанцы пытаются прорваться в восточные районы Алеппо. В результате столкновений 17 повстанцев погибли, обе стороны несут серьезные потери.



