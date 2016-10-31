Правящая партия в Грузии объявила о своей победе на выборах
Поздно вечером в воскресенье исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил на специальном брифинге, что кандидаты от «партии власти» одержали «убедительную победу» в 49 из 50 одномандатных избирательных округов во втором туре парламентских выборов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Кандидаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывшего президента и губернатора Одесской области Украины Михеила Саакашвили проиграла во всех округах, где принимали участие во втором туре голосования.
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Правдивость заявления Ираклия Кобахидзе корреспонденту Радио Свобода неофициально подтвердили в Центральной Избирательной комиссии страны. Официальные предварительные итоги будут опубликованы во второй половине дня в понедельник.
Итоги второго тура парламентских выборов означают, что партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» завоевала конституционное большинство в новом парламенте, то есть более трех четвертей от списочного состава депутатов.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что конституционное большинство будет использована для внесения существенных изменений в основной закон страны.