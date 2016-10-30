На президентских выборах в Молдове проголосовали более 500 тысяч человек

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в Молдове впервые с 1996 года проходят всенародные выборы президента страны, в которых принимают участие восемь кандидатов. Ориентировочное количество избирателей в стране составляет более 3,1 млн. Голосование проводится с 7.00 до 21.00.

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Выборы были назначены после постановления Конституционного суда о том, что внесенные в 2000 году поправки к Конституции, которые вводили процедуру избрания президента национальным парламентом, были антиконституционными. В этой связи в законодательство Молдовы были внесены изменения.

Для победы на выборах один из кандидатов должен как минимум получить 50% плюс один голос поддержки.