Польша не испугались заявления президента России

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что слова президента РФ Дмитрия Медведева о размещении в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" для нейтрализации элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе следует рассматривать как "очередную декларацию политического, но не военного плана".

"Я не придавал бы слишком большого значения такого типа декларациям", - сказал Туск журналистам в среду в Варшаве, сообщает РИА “Новости”.

По словам польского премьера, периодически "со стороны российского соседа появляются формулировки, связанные с размещением различных ракет в разных местах".

"Мы реально оцениваем уровень безопасности Польши, ЕС и стран НАТО как существенно мало зависимый от очередных высказываний такого типа", - сказал Туск.

При этом польский премьер признал, что военный потенциал России является большим, и в случае "плохого развития ситуации известно, каковы пропорции сил".

НАТО также выразило "серьезную озабоченность" в связи с заявлением российского президента. По словам представителя североатлантического альянса, реализация намерения о размещении "Искандера" поставит под угрозу соблюдение важных договоренностей о контроле над вооружениями, а также может ухудшить отношения России и НАТО, пишет Лента.ру.

Выступая в среду с посланием к Федеральному собранию, Медведев объявил о намерении разместить в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер" для противодействия американской системе ПРО. При этом президент России подчеркнул, что эти меры являются вынужденными.