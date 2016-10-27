ЮНИСЕФ сообщил об обстреле еще двух школ в Сирии

В заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лэйка, которое публикует пресс-служба организации, говорится о том, что в четверг, 27 октября, были совершены нападения в городе Дума и западной части Алеппо, передает РБК.

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«Вчера мы думали, что атака на школьное здание, в результате которой погибли десятки школьников и учителей, была верхом безнравственности, то сегодняшние сообщения омерзительны и оскорбительны», — отметил Лэйк.

Представитель ЮНИСЕФ назвал убийство детей негуманным и призвал весь мир осудить нападавших.

Лэйк не указал, кто именно совершил нападение на школы. Большая часть западного Алеппо контролируется правительственной армией Сирии, тогда как в городе Дума под Дамаском находятся отряды противников президента Башара Асада.