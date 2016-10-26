Бомбардировки Сирии: в Идлибе погибли 22 человека, из них семеро детей - правозащитники

Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщает Reuters.

В частности, как отметили правозащитники, в результате авиаударов погибли по меньшей мере 22 человека в селе Хаас, расположенном в провинции Идлиб и которое находится под контролем сирийских повстанцев.

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Также отмечается, что среди погибших семеро детей.

Центр мониторинга сообщил, что военные самолеты нанесли удары в нескольких местах в селе Хаас, попав в здание начальной и средней школы, что привело к гибели по меньшей мере одного учителя, а также детей.

В то же время, как прозвучало на государственном сирийском телевидении со ссылкой на источник в сирийской армии, во время авиаударов были убиты ряд боевиков. О попадании снаряда в здание школы телевидение не упоминало.

Провинция Идлиб, которая расположена рядом с Алеппо на северо-западе Сирии, является одной из самых населенных территорий, которые контролируются повстанцами.

Как отмечает издание, в провинции Идлиб контроль осуществляют одновременно как националистические группы, которые выступают под флагом Свободной сирийской армии, так и исламисты, в том числе из группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), которое ранее имело отношение к Аль-Каиде.

Большое количество жертв от ударов, которые совершают сирийские военные и российская авиация в контролируемых повстанцами районах повлекло критику стран запада и международных гуманитарных групп.