Военное преступление в Сирии: опубликовано видео уничтожения школы, в которой погибли 20 детей

Под удар попала сельская школа, среди жертв 26 человек, среди которых до 20 детей. Об этом со ссылкой на спасателей и мониторинговую группу пишет Reuters.

Наблюдатели сообщают, что авиаудар нанесли самолеты режима Асада или российская авиация.

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Сирийское государственное телевидение сообщило об уничтожении в Хаасе нескольких повстанцев и не упомянуло, что под бомбардировку попала школа с детьми.

Сеть гражданской обороны, которая действует на подконтрольной оппозиции территории, сообщает о двадцати погибших при бомбардировке детях. По данным сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, погибли 15 детей.

Посол России в ООН Виталий Чуркин прокомментировал инцидент так: "Это ужасно, я надеюсь, что мы непричастны к этому. Мне легче всего сказать, что нет, но я ответственное лицо и должен дождаться, пока ответит наше (российское - УНИАН) Минобороны".

В свою очередь глава ЮНИСЕФ Ентони Лейк подчеркнул, что атака "если она умышлена, является военным преступлением. Это нападение на школу – наиболее кровавое за все 5 лет войны".

Провинция Идлиб, которая расположена рядом с Алеппо на северо-западе Сирии, является одной из самых населенных территорий, которые контролируются повстанцами. Ее контролируют одновременно как националистические группы, которые выступают под флагом Свободной сирийской армии, так и исламисты, в том числе из группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), которая ранее имела отношение к Аль-Каиде.

Сообщение о бомбардировке в Хаасе появилось 26 октября, на тот момент было известно о 22 погибших.