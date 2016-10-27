В Венесуэле протесты против Мадуро переросли в массовые столкновения: 1 полицейский погиб, более 100 раненых

Об этом сообщает Reuters.

В венесуэльском кризисе обострила уже разгоряченную ситуацию гибель полицейского, застреленного в среду вечером в центральном штате Миранда.

Правительство обвинило активистов оппозиции в столкновениях с силами безопасности на шоссе возле Каракаса. Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, который является лидером оппозиции, подтвердил смерть полицейского, но не связал это с протестующими.

На прошлой неделе парламент страны сделал шаг для референдума по отстранению от должности президента Мадуро. После запуска во вторник политического процесса против Мадуро в Национальной Ассамблее, оппозиционная коалиция провела 26 октября общенациональный марш.

Читайте такжеПапа Римский призвал президента Венесуэлы к диалогу с оппозицией

"Это правительство собирается упасть!" – выкрикивала толпа. Многие из протестующих были одеты в белое и размахивали национальными флагами, они сосредоточились почти на 50 объектах по всей стране.

"Они должны нарастать (протесты – ред.), чтобы правительство поняло раз и навсегда, что мы настроены серьезно" – сказал двукратный кандидат в президенты Каприлес, обвинив власть в ранениях 120 человек и задержании 147 активистов.

По словам свидетелей, столкновения произошли в нескольких городах за пределами Каракаса.

Оппозиционные политики и студенческие лидеры заявили, что по протестующим стреляли пулями в Мериде и Сан-Кристобале, а также во втором по величине городе Венесуэлы Маракайбо.

Читайте такжеМасштабные акции протеста в Венесуэле: фоторепортаж Reuters

Правозащитники группы «Rights group Penal Forum» заявили, что произошло свыше 208 арестов по всей стране, 119 человек еще задержанны по состоянию на вечер среды. Правительство не предоставило никаких цифр о травмах или задержаниях.

Лидеры коалиции призвали к общенациональному страйку в пятницу, и 3 ноября к походу на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе, если референдум будет отклонен.

Как сообщал УНИАН, Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы большинством голосов поддержала начало процесса импичмента президента Николаса Мадуро.

В свою очередь правительство, большинство в котором принадлежит сторонникам Мадуро, отклонила это решение. Вице-президент Аристобуло Истурис отметил, что юридически Национальной Ассамблеи не существует.