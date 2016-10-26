Россия не супердержава, а суперпроблема – глава МИД Литвы

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время дискуссии в рамках Варшавского форума по безопасности, сообщает Европейская правда.

"Когда мы говорим о проблемных странах первой на ум приходит не супердержава Россия, а суперпроблема Россия. Сегодня важно реагировать вовремя, а не ждать, пока станет поздно, что иногда случается. Речь идет не только о Литве, говорится обо всех странах и в целом о мировой безопасности. Это касается ценностей, которые мы отстаиваем", - сказал Линкявичюс.

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Министр напомнил, что у ЕС есть внутренние проблемы, такие как миграция и выход Британии, но также есть внешние угрозы, такие как боевые действия в Украине и Сирии.

"Проходят много встреч, саммитов, рукопожатий, а в это время в Алеппо гибнут люди. Мы должны думать о цивилизации 21-го века. Почему это происходит? Способны ли мы что-то сделать, или можем только осудить и сказать как мы глубоко обеспокоены", - сказал он.

"Мы говорим о ситуации в Алеппо, но подобная ситуация была в Украине. Кто-то пытается перекроить границы. И это не впервые, то же самое было в Грузии в 2008-м", - добавил министр.