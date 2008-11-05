Маккейн лидирует после подсчета голосов в двух штатах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама победил на выборах в штате Вермонт. Его соперник, республиканец Джон Маккейн ответил победой в штате Кентукки, передает Associated Press.

В Вермонте разыгрывались всего 3 голоса выборщиков, они отдаются Б.Обаме. В Кентукки на кону стояли 8 голосов выборщиков, их обладателем стал Дж.Маккейн.

Голосование уже завершилось в штатах Индиана, Кентукки, Джорджия, Южная Каролина, Вермонт и Вирджиния. В этих шести штатах на выборах президента "разыгрываются" голоса в общей сложности 58 выборщиков. Последними к 8 утра проголосуют жители Аляски и Алеутских островов.

Президентские выборы в США осуществляются по многоступенчатой системе, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Избиратели в каждом штате, отдавая свои голоса за кандидатов на пост президента США, формально голосуют за выборщиков, которым в дальнейшем предстоит определить будущего главу государства. Кандидату-победителю в каждом штате достаются все электоральные голоса, закрепленные отдельно за данным штатом в соответствии с размером его населения. Исключение представляют Небраска и Мэн, где голоса выборщиков распределяются пропорционально поданным голосам избирателей.

Калифорния "стоит" 55 голосов. 34 голоса выборщиков принадлежит Техасу, 31 - Нью-Йорку, 27 - Флориде, по 21 голосу - штатам Иллинойс и Пенсильвания, 20 голосов - Огайо, 17 - Мичигану, а Джорджии, Нью-Джерси и Северной Каролине - по 15 голосов. Эти штаты можно считать ключевыми, расклад сил в которых во многом определяет результаты выборов.

Всего электоральных голосов (так называемых "голосов выборщиков") насчитывается 538, из них для победы кандидату необходимо набрать как минимум 270.