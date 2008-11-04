Саакашвили: враг вторгся в наш дом и занял две комнаты

Президент Грузии и верховный главнокомандующий Михаил Саакашвили во вторник сменил начальника Объединенного штаба Вооруженных сил страны. Как передает РИА Новости, новым НШ назначен Владимир Чачибая.

Саакашвили уточнил, что такое решение было принято после тщательного анализа событий, произошедших в ходе грузино-российского конфликта в августе этого года. "Враг вторгся в наш дом, занял здесь две комнаты и сейчас обустраивается. Как говорят, гость от Бога, но не такой гость. Поэтому нам сейчас нужно укрепиться и вернуть все наше", - прокомментировал свое решение грузинский президент.

Саакашвили выразил благодарность бывшему начальнику штаба Зазе Гогава за профессионализм, отметив при этом, что погрешности, допущенный в ходе конфликта, должны быть устранены. Заза Гогава назначен на должность руководителя Пограничной полиции.