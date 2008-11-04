Черноморский флот просто умрет от старости

Для вывода Черноморского флота России из Украины необходимо два года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заведующий аналитическим отделом, ведущий аналитик Института политического и военного анализа (РФ) Александр ХРАМЧИХИН.

«Думаю, что для этого нужно года два. Многие корабли просто списываются, и чем дальше, тем меньше нужно будет времени для вывода – флот сокращается, и никакой замены не поступает. В России катастрофически маленькие кораблестроительные программы, причем, они рассчитаны на все четыре флота и каспийскую флотилию. Поэтому Черноморскому флоту, кажется, не достается вообще ничего», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

В то же время он отметил, что сегодня строительство базы ЧФ в Новороссийске идет очень медленно.

«Если там и ведутся какие-то строительные работы, то невысокими темпами. Здесь много политических вопросов, не исключаю, что строительство базы искусственно тормозится из-за сохранения присутствия в Севастополе, поскольку окончательного решения по ЧФ РФ не принято» - сказал эксперт. Он также добавил, что, кроме упомянутого, в Новороссийске есть проблема климатического характера – зимой там трудно держать корабли.