На дне Черного моря найдены более 40 кораблей Османской и Византийской империй

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты Черноморского проекта подводной археологии обследовали морское дно с помощью новейшего глубоководного оборудования, позволяющего осуществлять съемки на глубине 1,8 тыс. м, фиксировать все геофизические показатели и сканировать морское дно в радиусе нескольких километров.

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Один из аппаратов сделал 3D-снимки в высоком разрешении, по которым ссследователи получили детали обшивки разбившихся кораблей и засняли их остовы.

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Археологи отмечают, что благодаря низкому содержанию кислорода корабли, относящиеся к античной эпохе, отлично сохранились.

Поиски проводились в соответствии с картой древних маршрутов, которые соединяли Византию с соседними государствами.