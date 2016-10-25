На дне Черного моря найдены более 40 кораблей Османской и Византийской империй
На дне Черного моря обнаружили более 40 отлично сохранившихся кораблей Османской и Византийской империй.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты Черноморского проекта подводной археологии обследовали морское дно с помощью новейшего глубоководного оборудования, позволяющего осуществлять съемки на глубине 1,8 тыс. м, фиксировать все геофизические показатели и сканировать морское дно в радиусе нескольких километров.
Читайте такжеКлюч от шкафчика со спасательными жилетами на "Титанике" продан на аукционе за 104 тысячи доларов
Один из аппаратов сделал 3D-снимки в высоком разрешении, по которым ссследователи получили детали обшивки разбившихся кораблей и засняли их остовы.
Читайте такжеВ Эстонии найден клад эпохи викингов
Археологи отмечают, что благодаря низкому содержанию кислорода корабли, относящиеся к античной эпохе, отлично сохранились.
Поиски проводились в соответствии с картой древних маршрутов, которые соединяли Византию с соседними государствами.