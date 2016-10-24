Срыв "гуманитарной паузы" в Алеппо: в Москве поставили условие Западу о новой эвакуации города

В России считают, что виновными в срыве эвакуации сирийского города Алеппо являются представители оппозиционных группировок правительства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет «Радио Свобода».

По словам Рябкова, одним из условий новой «гуманитарной паузы» в Алеппо является полное прекращение огня, при этом Кремль пока не ведет переговоры по поводу «гуманитарной паузы".

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Кроме того, в России хотят, чтобы Запад обеспечил «адекватное» поведение сирийских оппозиционеров.

Ранее, Белый дом прокомментировал представленный на заседании Совбеза ООН 21 октября совместный доклад ООН и Организации по запрещению химического оружия.

Отмечается, что режим Асада нарушил конвенцию о запрещении химического оружия, к которой Сирия присоединилась в 2013 году. Это также является нарушением резолюции 2118 Совбеза ООН.

Белый дом призвал страны-члены ООН, которые присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия, в том числе Россию и Иран поддержать меры для предотвращения его дальнейшего применения в Сирии.