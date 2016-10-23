После трехдневного перемирия в Алеппо возобновились ожесточенные бои - активисты

Так называемые "гуманитарные паузы" были объявлены на этой неделе Россией, которая наносит авиаудары в поддержку сил сирийского правительства Асада. Режим прекращения огня должен был завершиться в 19 часов по местному времени 22 октября, передает Русская служба ВВС.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает, что бои и авиаудары возобновились вечером в субботу.

Высказываются опасения, что гуманитарная помощь так и не была доставлена жителям осажденного города за время действия режима прекращения огня.

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Центр мониторинга сообщает, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых вооруженной оппозицией районах Алеппо.

Исмаил Абдулла - житель Алеппо и доброволец в группе гражданской обороны "Белые каски" - рассказал изданию, что видел бомбардировки на линии фронта и снайперов в первые несколько часов с момента окончания режима прекращения огня.

В пятницу ООН объявила, что отсутствие гарантий безопасности вынудило ее отложить планы по эвакуации раненых из города.

Россия и сирийское правительство призывали людей покинуть город через гуманитарные коридоры, одна из группировок сообщила, что ей это сделать не удалось.

"Никто не ушел через коридоры", - заявил Рейтер член группировки "Фастаким".

"Небольшое количество людей, которые попытались уйти, столкнулись с обстрелом вокруг и не смогли выйти", - утверждает он.