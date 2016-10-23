Белый дом осуждает использование токсичных газов войсками Асада

Об этом сообщает Reuters.

Четвертый доклад 13-месячного расследования Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), осуждает сирийские правительственные силы за токсическую газовую атаку в поселке Куменас (Qmenas) в провинции Идлиб 16 марта 2015 года.

В августе, в третьем докладе по расследованию, правительство президента Сирии Башара Асада осуждается за две атаки с использованием хлора – в поселке Талменес (Talmenes) 21 апреля 2014 года и 16 марта 2015 года в Сармине. Также сообщается, что боевики «Исламского государства» использовали горчичный газ.

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Как ранее сообщал УНИАН, Белый дом прокомментировал представленный на заседании Совбеза ООН 21 октября совместный доклад ООН и Организации по запрещению химического оружия. Вашингтон призвал страны-члены ООН, которые присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия, в том числе Россию и Иран, поддержать меры для предотвращения его дальнейшего применения в Сирии.