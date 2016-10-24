Клинтон опережает Трампа на рекордные 12% - опрос

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного каналом ABC news.

В частности, Клинтон поддержали 50% избирателей, а Трампа - 38%.

За все время проведения опросов это стало самым высоким для Хиллари Клинтон и самым низким для Дональда Трампа.

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Для сравнения, результаты опроса от 13 октября показали, что Клинтон опережала Трампа всего на 4%.

Как отмечает ABC news, популярность Трампа значительно упала из-за сексуального скандала. Так, в начале октября газета The Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой Трамп позволил себе сексистские высказывания.

После этого несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Также негативно на рейтинге Трампа отразились его слова о том, что он не признает легитимность выборов, если проиграет их.