Меркель о переговорах с Путиным по Донбассу и Сирии: Я своего терпения не теряю

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не теряет терпения в отношении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в вопросах решения войны в Украине и режима прекращения огня в Сирии. Об этом она заявила на пресс-конференции после завершения саммита ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

"Я считаю, что нужно иметь терпение, если хочешь решить проблему. И я своего терпения в этой ситуации не теряю, я всегда стараюсь говорить с людьми, которые вовлечены в процесс. Я пыталась это делать когда мы обсуждали Минск и ситуацию в Алеппо. То, что там происходит в последние дни, это - антигуманно", - сказала Меркель.

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При этом Меркель подчеркнула, что в ситуации с Сирией пока что режим нестабилен.

"Режим, к сожалению, пока нестабилен и мы не можем обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций. Мы будем продолжать говорить напрямую со всеми сторонами", - сказала Меркель.

Напомним, в Кремле подтвердили согласие Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

«Миссия, и вооруженная полицейская миссия, миссия ОБСЕ, вооруженная миссия ОБСЕ. Ее можно называть как угодно. в целом на размещение такой миссии Путин согласился», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.