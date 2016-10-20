Путин поручил продлить "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо

Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

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«По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Владимировича Путина принято решение о продлении «гуманитарной паузы» на сутки», — сказал Шойгу. По его словам, решение Москвы поддержало руководство Сирии.

Как сообщал УНИАН, РФ заявила о прекращении бомбардировок российской и сирийской авиацией города 18 октября.