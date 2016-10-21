Конь, на котором катается Путин: Клинтон публично "прошлась" по любви Трампа к президенту РФ (видео)

На благотворительном ужине Al Smith кандидат от демократов Хиллари Клинтон въедливо прокомментировала заявления кандидата-республиканца Дональда Трампа в поддержку Владимира Путина.

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В своем выступлении во время ужина Клинтон намекнула на возможное влияние России на кампанию Трампа.

"Дональд самом деле здоров, как лошадь. Вы знаете, та самая лошадь на которой катается Владимир Путин", - цитирует Клинтон Мediaite.

Что же касается его обвинений в том, что она якобы принимала допинг перед дебатами, Клинтон ответила: "я так польщена, что Дональд думал, что я использовала какой-то допинг. Я действительно кое-что делала. Это называется подготовка".

Как известно, Дональд Трамп предлагал Хиллари Клинтон пройти тест на допинг перед последними дебатами. А также он множество раз высказывался в поддержку Владимира Путина и говорил, что демократы "оскорбляют" президента РФ Владимира Путина.