Трамп предложил Клинтон пройти тест на допинг - СМИ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил своему основному сопернику - демократу Хиллари Клинтон пройти тест на допинг перед следующими дебатами, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

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"Ранее в субботу Трамп предположил, что Клинтон перед дебатами, которые прошли в минувшее воскресенье, приняла допинг, чтобы выступить лучше", - говорится в сообщении.

По словам республиканца, Клинтон в начале дебатов "была более энергичной, а под конец дискуссии стала слабее".

При этом никаких доказательств, что Клинтон принимала допинг, Трамп не привел.

В штабе Клинтон заявили, что Трамп пытается подавить активность избирателей своей позорной попыткой сорвать выборы за несколько недель до того, как они пройдут.