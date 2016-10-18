Трамп рассказал, почему Путин "терпеть не может" Обаму и Клинтон
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что демократы "оскорбляют" президента РФ Владимира Путина.
Отвечая на вопрос радиоведущего Майкла Сэваджа, как бы он предотвратил войну с Россией, Трамп заявил, что проблема заключается в том, что американские лидеры слишком часто оскорбляют Путина, передает Русская служба Би-би-си.
"Неудивительно, что он терпеть не может ни Обаму, ни Хиллари Клинтон", - цитирует миллиардера Politico.
Трамп выразил желание в случае своей победы встретиться с президентом Путиным еще до инаугурации.
Читайте такжеFinancial Times рассказала о большом количестве связей Трампа в России
"Я мог бы представить свою встречу с Путиным до начала работы моей администрации, - сказал он. - Я думаю, это было бы замечательно".
Ранее Трамп заявил, что "было бы замечательно" наладить отношения с Россией и вместе сражаться против "Исламского государства".
Хиллари Клинтон ранее говорила, что невежество миллиардера по поводу Путина опасно. "Это больше чем просто безответственная болтовня", - отмечала она.
Оппоненты и СМИ также заявляют о бизнес-интересах республиканцев в России.