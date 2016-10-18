Трамп рассказал, почему Путин "терпеть не может" Обаму и Клинтон

Отвечая на вопрос радиоведущего Майкла Сэваджа, как бы он предотвратил войну с Россией, Трамп заявил, что проблема заключается в том, что американские лидеры слишком часто оскорбляют Путина, передает Русская служба Би-би-си.

"Неудивительно, что он терпеть не может ни Обаму, ни Хиллари Клинтон", - цитирует миллиардера Politico.

Трамп выразил желание в случае своей победы встретиться с президентом Путиным еще до инаугурации.

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"Я мог бы представить свою встречу с Путиным до начала работы моей администрации, - сказал он. - Я думаю, это было бы замечательно".

Ранее Трамп заявил, что "было бы замечательно" наладить отношения с Россией и вместе сражаться против "Исламского государства".

Хиллари Клинтон ранее говорила, что невежество миллиардера по поводу Путина опасно. "Это больше чем просто безответственная болтовня", - отмечала она.

Оппоненты и СМИ также заявляют о бизнес-интересах республиканцев в России.