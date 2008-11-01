Украину с государственным визитом посетит Муамар Каддафи

4-6 ноября состоится государственный визит в Украину ливийского лидера Муамара КАДДАФИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, визит проводится по приглашению главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.

Соответствующая договоренность с М.КАДДАФИ была достигнута во время визита главы государства в Ливию в апреле 2008 года. Этот визит также станет первым государственным визитом в Украину главы арабского государства за все годы независимости.

Программой визита предусмотрены встречи М.КАДДАФИ с В.ЮЩЕНКО в формате «тет-а-тет» и переговоры в составе делегаций.