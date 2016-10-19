В Лондоне водителей Uber обязали сдавать письменный экзамен по английскому языку

За право сдать экзамен нужно будет отдать сумму, эквивалентную 245 долларам, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как говорится в заявлении муниципальной структуры Transport for London (TfL), по инициативе которой введены новые правила, это делается ради безопасности пассажиров.

"В соображениях общественной безопасности крайне важно, чтобы все лицензированные водители владели английским языком на должном уровне", - заявили в TfL.

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В агентстве настаивают, что обсуждение маршрута или размера оплаты с пассажирами а также чтение и восприятие текстовой информации являются обязанностями водителя и для того, чтобы их исполнять, необходимо знать язык на высоком уровне.

Экзамен сдается в письменной форме, что вызывает протест у многих водителей, которые утверждают, что знание письменного английского в общении с пассажирами не обязательно.

В Лондоне, как и во многих других странах, таксисты регулярно протестуют против работы Uber. В большинстве случаев они аргументируют это тем, что цена услуг Uber слишком низка, и таксисты рискуют остаться без работы.

Деятельность Uber запретили десятки городов по всему миру. Причинами запрета становятся отсутствие у компании лицензии на частный извоз и отказ платить налоги.

Компания Uber занимается перевозкой пассажиров в 37 странах мира, ее услугами пользуются многие крупные корпорации, в том числе Google и Goldman Sachs. В одном только Лондоне работает 3 тысячи зарегистрированных водителей компании.