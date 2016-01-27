Во Франции суд оштрафовал Uber на 1,2 миллиона евро

18:42, 27 января 2016
Мир
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Водителям, которые установили приложение, было запрещено возить людей без предварительного заказа через интернет.

Reuters

Сегодня суд принял решение оштрафовать французское подразделение компании на 1,2 миллиона евро. Такой приговор был вынесен из-за того, что Uber предоставляла своим водителям неправдивую информацию о том, они могут подвозить людей без предварительного заказа через приложение. Об этом пишет Reuters.

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Представитель Uber подтвердил это решение суда и подчеркнул, что оно повлияет только на предоставляемую водителям письменную информацию, а не на работу приложения.

Протесты водителей традиционно лицензированных такси против сервисов типа Uber продолжаются второй день. 26 января после того, как водители заблокировали ряд ключевых дорог французской столицы, они переросли в стычки с полицией. Таксисты считают, что приложение ставит их в неравные условия: ведь привычная маркировка и регистрация автомобиля такси стоит намного дороже, чем установка Uber.

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