Во Франции суд оштрафовал Uber на 1,2 миллиона евро
Водителям, которые установили приложение, было запрещено возить людей без предварительного заказа через интернет.
Сегодня суд принял решение оштрафовать французское подразделение компании на 1,2 миллиона евро. Такой приговор был вынесен из-за того, что Uber предоставляла своим водителям неправдивую информацию о том, они могут подвозить людей без предварительного заказа через приложение. Об этом пишет Reuters.
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Представитель Uber подтвердил это решение суда и подчеркнул, что оно повлияет только на предоставляемую водителям письменную информацию, а не на работу приложения.
Протесты водителей традиционно лицензированных такси против сервисов типа Uber продолжаются второй день. 26 января после того, как водители заблокировали ряд ключевых дорог французской столицы, они переросли в стычки с полицией. Таксисты считают, что приложение ставит их в неравные условия: ведь привычная маркировка и регистрация автомобиля такси стоит намного дороже, чем установка Uber.