США пригрозили России финансовыми санкциями из-за кибератак

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РБК.

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Он повторил, что администрация президента Барака Обамы ищет «пропорциональный» ответ на кибернападения, однако уточнил, что этот ответ может не ограничиваться действиями против компьютерных сетей или инфраструктуры интернета, а быть совсем из другой сферы.

«Круг ответных мер, доступных президенту, не ограничивается киберсферой, есть и другие ответные меры, в том числе финансовые санкции», — пояснил Эрнест.

Он также отметил, что, какой бы выбор ни сделал президент США Барак Обама, администрация не планирует заранее информировать о них.

Как сообщал УНИАН, разведывательное сообщество США обвинило российское правительство во взломах почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.