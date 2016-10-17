Штайнмайер: новые санкции против России не спасут жителей Алеппо
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не видит смысла вводить новые санкции в отношении России в связи с бомбардировками сирийского Алеппо так, как считает, что на данный момент необходимо обеспечить гражданское население осажденного города гуманитарной помощью.
Об этом Штайнмайер сказал на открытии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает StZ.
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"Его (Штайнмайера) усилия были направлены скорее на переговоры о прекращении огня, чтобы обеспечить население в Алеппо поставками. В ней он видит в настоящее время наибольшие возможности для улучшения гуманитарной ситуации, чем боевую готовность города", - говорится в сообщении.
Ранее Reuters сообщил, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Европейский Союз в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций против режима президента Асада и его союзников.