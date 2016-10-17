Штайнмайер: новые санкции против России не спасут жителей Алеппо

Об этом Штайнмайер сказал на открытии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает StZ.

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"Его (Штайнмайера) усилия были направлены скорее на переговоры о прекращении огня, чтобы обеспечить население в Алеппо поставками. В ней он видит в настоящее время наибольшие возможности для улучшения гуманитарной ситуации, чем боевую готовность города", - говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщил, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Европейский Союз в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций против режима президента Асада и его союзников.