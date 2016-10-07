США обвинили Россию в хакерских атаках

Заявление опубликовано на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США, передает Медуза.

В частности, в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и аппарата директора национальной разведки США говорится о непосредственной причастности правительства России к взлому электронной переписки американских граждан и организаций, включая политические организации.

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«Разведывательное сообщество США убеждено в том, что российское правительство направляло недавние взломы электронных почтовых ящиков», — говорится в заявлении. По мнению американской разведки, речь идет о вмешательстве в избирательный процесс в США.

В заявлении отмечается, что только высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать такие действия.

«Москва не впервые прибегает к такого рода действиям — русские уже использовали аналогичную тактику в Европе и Евразии, например, чтобы воздействать на общественное мнение», — сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил хакерам осуществлять кибератаки на американские учреждения.