ВМС Британии приведены в состояние повышенной боеготовности из-за российских кораблей в Средиземном море - СМИ
Королевские Военно-Морские Силы Великобритании приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с ожидаемым прохождением кораблей Военно-морского флота РФ вдоль побережья Соединенного Королевства на пути в Средиземное море.
Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила электронная версия газеты The Daily Mail.
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В свою очередь, газета The Times указывает, что фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan будут следить за действиями российской КУГ (корабельной ударной группы).
Как сообщал УНИАН, Россия отправила в Атлантику и Средиземное море корабельную группу в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения.
Как отметили в пресс-службе флота, "цель похода - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана".