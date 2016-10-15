ВМС Британии приведены в состояние повышенной боеготовности из-за российских кораблей в Средиземном море - СМИ

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила электронная версия газеты The Daily Mail.

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В свою очередь, газета The Times указывает, что фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan будут следить за действиями российской КУГ (корабельной ударной группы).

Как сообщал УНИАН, Россия отправила в Атлантику и Средиземное море корабельную группу в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения.

Как отметили в пресс-службе флота, "цель похода - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана".