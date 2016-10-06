Россия направила в Средиземное море еще 2 военных корабля
01:24, 06 октября 2016Мир
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Россия заявляет об отправке еще двух военных кораблей в Средиземное море.
Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» / Mil.ru
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам представителя российского черноморского флота, малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол» 4 октября вышли из Севастополя, а вечером среду должны войти в акваторию Средиземного моря.
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Эти два судна имеют увеличенное водоизмещение, а помимо средств самообороны оснащены новейшим ракетным комплексом большой дальности.
Это сообщение появилось на следующий день после того, как Россия подтвердила направление ракетного комплекса С-300ВМ до сирийского порта Тартус в Средиземном море.
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