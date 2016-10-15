США и РФ после трехнедельного "молчания" возвращаются к переговорам по Сирии – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Керри ранее демонстративно избегал новых двусторонних переговоров с Лавровым.

Переговоры будут проходить на берегу озера города в швейцарском городе Лозанна с участием турецкого, саудовского, катарского и иранского министров иностранных дел.

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«Я не знаю, можно ли ожидать каких-либо прорывов. Я хочу просто сказать, что мы работаем», – заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер в Вашингтоне, имея в виду дипломатическую работу над урегулированием сирийского вопроса.

Как сообщал УНИАН, в течение трех недель режим Асада, поддерживаемый российской авиацией, осуществляет наступление на позиции повстанцев в восточной части Алеппо.