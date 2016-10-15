США и РФ после трехнедельного "молчания" возвращаются к переговорам по Сирии – Reuters
Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров вернутся к переговорам по Сирии в субботу, через три недели после провала их детально разработанного соглашения о прекращении огня, которое многие видели, как последнюю надежду на мир в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает издание, Керри ранее демонстративно избегал новых двусторонних переговоров с Лавровым.
Переговоры будут проходить на берегу озера города в швейцарском городе Лозанна с участием турецкого, саудовского, катарского и иранского министров иностранных дел.
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«Я не знаю, можно ли ожидать каких-либо прорывов. Я хочу просто сказать, что мы работаем», – заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер в Вашингтоне, имея в виду дипломатическую работу над урегулированием сирийского вопроса.
Как сообщал УНИАН, в течение трех недель режим Асада, поддерживаемый российской авиацией, осуществляет наступление на позиции повстанцев в восточной части Алеппо.