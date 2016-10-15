Норвегия не будет дарить Финляндии гору Халти на юбилей независимости

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает Русская служба Би-Би-Си.

Инициатива подарить Финляндии вершину 1361-метровой горы исходила от группы норвежцев. Они объясняли свою идею тем, что часть горы, находящейся на границе между странами, все равно принадлежит Финляндии и при этом является самой высокой точкой этой страны.

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Если бы границу подвинули на 150 метров к северу, и на 200 - к западу, то наивысшей точкой Финляндии оказалась бы реальная горная вершина, а не участок склона, как сейчас, приводят свои аргументы сторонники идеи подарить гору.

Однако, по словам Сульберг, изменение границы между странами повлекло бы за собой сложнейшие проблемы юридического толка. Кроме того, идея противоречит конституции Норвегии, в первой статье которой написано, что Норвегия не будет по доброй воле уступать свою территорию.

"Это изобретательное предложение очень хорошо было воспринято публикой", - отметила министр. Действительно, предложение набрало 17 тысяч подписей в соцсетях.

"Но мы придумаем другой достойный подарок на столетие Финляндии", - заключила министр.

Финляндия стала независимым государством и демократической республикой 6 декабря 1917 года, до этого она была частью Российской империи.