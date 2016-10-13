В России и не надеются на снятие санкций ближайшие три года
В России правительство составляет бюджет 2017-2019 годов, учитывая сохранение санкций против страны еще на три года.
Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
"Мы исходили из предположения (при подготовке бюджета) о вероятность сохранения санкций и мер, которые мы принимали у себя в течение всех трех лет, течение срока бюджетного прогнозирования", - сказал Медведев.
По его словам, правительство будет пытаться проводить политику максимального сдерживания инфляции.
Читайте такжеВ России предложил вдвое повысить пени за неуплату налогов«Мы продолжим политику максимального сдерживания инфляции, в текущем году она снизилась почти вдвое», - сказал Медведев.
Как ранее сообщал УНИАН, доходы федерального бюджета России в отношении к ВВП продолжат сокращаться все три ближайших года и в 2019 г. снизятся до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП, несмотря на проект бюджета 2017-2019 гг.
Если не подорожает нефть, то РФ денег не хватит для финансирования всех обязательств.