В России и не надеются на снятие санкций ближайшие три года

Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Мы исходили из предположения (при подготовке бюджета) о вероятность сохранения санкций и мер, которые мы принимали у себя в течение всех трех лет, течение срока бюджетного прогнозирования", - сказал Медведев.

По его словам, правительство будет пытаться проводить политику максимального сдерживания инфляции.

Читайте такжеВ России предложил вдвое повысить пени за неуплату налогов«Мы продолжим политику максимального сдерживания инфляции, в текущем году она снизилась почти вдвое», - сказал Медведев.

Как ранее сообщал УНИАН, доходы федерального бюджета России в отношении к ВВП продолжат сокращаться все три ближайших года и в 2019 г. снизятся до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП, несмотря на проект бюджета 2017-2019 гг.

Если не подорожает нефть, то РФ денег не хватит для финансирования всех обязательств.