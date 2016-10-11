Россия отозвала из Беларуси свои истребители Су-27СМ - Bellingcat

Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков, сообщается на сайте Bellingcat.

Российские истребители стояли в укрытиях на перроне авиабазы с декабря 2013 года. При этом они находились в состоянии постоянной боевой готовности.

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Спутниковые снимки, сделанные с мая по сентябрь этого года, показали, что самолеты не вернулись на прежнее место. Эксперты Bellingcat проверили другие действующие и запасные аэродромы, но не обнаружили там этих истребителей. Расследователи сделали вывод, что их не перебросили на другую базу в пределах Беларуси.

"Никакой информации об отзыве истребителей в официальных источниках не появлялось, но судя по тому, что они покинули аэродром, президенту Александру Лукашенко, вероятно, удается противостоять идее о размещении российской авиабазы в Беларуси", - говорится в сообщении Bellingcat.