Горбачев: Мир подошел к опасной черте

Об этом он заявил в интервью, приуроченному к 30-летию его встречи в исландском Рейкьявике с президентом США Рональдом Рейганом, передает Русская служба Би-би-си. Тогда президенты обсудили вопросы сокращения ядерных вооружений.

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"Я думаю, мир подошел к опасной черте. Не хотел бы давать конкретных рецептов, но хочу сказать: надо остановиться. Надо возобновить диалог… Надо вернуться к главным приоритетам. Это сокращение ядерного оружия, борьба с терроризмом, предотвращение экологической катастрофы. По сравнению с этими вызовами все остальное отступает на второй план", - сказал Горбачев.

Как сообщал УНИАН, Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает действие соглашения с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона. США заявили, что разочарованы этим решением России.

Со своей стороны Вашингтон заявил, что прерывает с Москвой диалог в отношении конфликта в Сирии. Это произошло после срыва перемирия в Алеппо и начала массированных бомбардировок города авиацией России и дружественной ей сирийской армии.