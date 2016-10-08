Российская резолюция по Сирии провалилась в Совбезе ООН

Об этом сообщает в своем "Твиттере" представительство Украины при ООН.

9 стран, в том числе и Украина, проголосовали против документа, 4 государства поддержали его. Две страны воздержались от голосования.

В российском варианте резолюции выражалась поддержка предложению специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра" из восточной части Алеппо. Предложенный РФ текст также призвал все стороны выполнять российско-американские договоренности по Сирии, достигнутые 9 сентября.

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Напомним, перед этим состоялось голосование по предложенному Францией проекту резолюции. Хотя 11 из 15 членов совета поддержали этот документ, Россия, обладающая правом вето, заблокировала его принятие.

Он предусматривал прекращение авиаударов и полетов военной авиации над Алеппо и призвал к перемирию и доступу к гуманитарной помощи по всей Сирии.